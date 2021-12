Drei Personen verletzt: Auffahrunfall hinter Tanklaster bei Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 183 in Richtung Bitterfeld sind am Freitagabend gegen 18.20 Uhr drei Personen verletzt worden. Sie wurden ins Bitterfelder Klinikum gebracht. Beteiligt waren ein Audi, ein Kia und ein mit Acrylsäure beladener Tanklastzug, die alle drei in Richtung Bitterfeld unterwegs waren.

Nach Informationen der Polizei stand er polnische Tanklastzug wegen eines technischen Defektes schon seit den Mittagsstunden auf der Bundesstraße. Zum Unfallzeitpunkt musste die Fahrerin des Kia verkehrsbedingt hinter dem Brummi warten, um einen entgegenkommenden Laster passieren zu lassen. Der Fahrer des Audi hatte das zu spät bemerkt und war in das Heck des Kia gekracht. Dieser wurde auf den stehende Tanker geschoben, beschädigte ihn aber nur gering, so dass kein Inhalt auslief.