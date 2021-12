Drei Personen bei Kollision zweier Lastwagen in Greppin verletzt

Die Feuerwehr im Einsatz an der Unfallstelle

Greppin/MZ - Zwei Lastwagen sind am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr an der Kreuzung Herminetor in Greppin kollidiert. Dabei wurden zwei Angestellte des Stadthofes sowie der Fahrer einer holländischen Sattelzugmaschine verletzt.

Nach ersten Informationen hat der Fahrer eines holländischen Lasters die Vorfahrt eines Unimog Saug- und Spülfahrzeuges der Stadt Bitterfeld-Wolfen, das aus Richtung Wolfen kam und nach Greppin abbiegen wollte, nicht beachtet.

Die Ampelanlage war zu dem Zeitpunkt außer Betrieb, da sie bereits am Sonnabend durch einen Unfall stark beschädigt worden ist. Die Polizei leitete den Verkehr um die Unfallstelle herum. Durch die Kameraden der Greppiner Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernt.