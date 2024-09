Nach dem spektakulären Diebstahl dreier BMW im Wert von etwa 210.000 Euro von einem Autohandel in Zörbig hat die Polizei einen Tatverdächtigen gestellt und zwei der Luxusautos sichergestellt. Es wird wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt.

Drei Luxus-BMW in Zörbig gestohlen: Polizei nimmt Tatverdächtigen im sächsischen Markranstädt fest

Jagd per Hubschrauber

Die BMW-Diebe wurden per Hubschrauber gesucht und verfolgt.

Zörbig/MZ. - Nach dem spektakulären Diebstahl dreier hochwertiger BMW im Wert von etwa 210.000 Euro von einem Autohandel in Zörbig hat die Polizei einen Tatverdächtigen gestellt und zwei der Luxusautos sichergestellt. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am späten Freitagabend bekannt gegeben. Die Ermittlungen wegen eines schweren Bandendiebstahls dauern an. .

Die Täter waren am Donnerstag gegen 3.30 Uhr auf des Gelände des Autohandels in Zörbig vorgedrungen

Nach bisherigem Kenntnisstand hatten sich unbekannte Täter am Donnerstag, 19. Septemberm gegen 3.30 Uhr Zutritt zu dem Firmengelände in Zörbig verschafft und ein dort abgestelltes Fahrzeug genutzt, das Zufahrtstor aufzubrechen. Im Anschluss entwendeten die Täter mindestens drei BWM, verließen das Gelände über das zuvor gewaltsam geöffnete Tor und flüchteten in Richtung A 9.

Im Verlauf von umgehend eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen und unter Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte in den Vormittagsstunden einer der gestohlenen BMW verlassen im Ortsteil Bobbau aufgefunden werden.

Mit Unterstützung durch Kräfte der Polizeiinspektion Halle und der Polizei Sachsen konnte wenig später ein zweiter BMW im sächsischen Markranstädt festgestellt und gestoppt werden. Vor Ort erfolgte die vorläufige Festnahme des 51-jährigen Fahres aus dem Saalekreis.

Zur Spurensuche und Spurensicherung erfolgte die Sicherstellung der tatbeteiligten Fahrzeuge.

Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Dessau verkündete am Freitag Untersuchungshaftbefehl gegen 51-Jährigen

Nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurde gegen den 51-jährigen Beschuldigten am Freitag, 20. September, Haftantrag gestellt. Nach Vorführung vor dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgerichts Dessau-Roßlau verkündete dieser den Untersuchungshaftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu weiteren Tatbeteiligten sowie zum entwendeten dritten Fahrzeug dauern nach Angaben der Polizeiinspektion Dessau an.