Drei Jahrzehnte verbunden

Brehna/MZ. - Drei Jahrzehnte gelebte Partnerschaft – das ist mehr als ein Jubiläum. Es ist ein Versprechen. Seit 1995 verbindet Brehna und Semoy ein Band, das über Grenzen hinweg Menschen zusammenführt. Am langen Wochenende begingen beide Städte ihr 30-jähriges Bestehen – mit Gedenkstein, Europafest und bewegenden Momenten.

Zeichen der Verbundenheit

Bereits am Donnerstagvormittag treffen die französischen Gäste in Brehna ein. Es sind alte Bekannte und neue Gesichter – Freundschaften, die über Generationen gewachsen sind. Am Nachmittag besuchen einige Delegierte das Bachmuseum und die Thomaskirche in Leipzig. Andere nutzen die Gelegenheit, die neu eröffnete Heimatstube im Alten Rathaus zu besichtigen. Christine Krüger hat dort eine Ausstellung eingerichtet – mit DDR-Spielzeug und einer Bildergalerie zur Geschichte der Partnerschaft. „Diese kleinen Dinge erzählen große Geschichten“, sagt Gudrun Weise, Präsidentin der Arbeitsgruppe aus Brehna.

Am Freitag fährt die gesamte Gruppe nach Berlin. Zwei Busse steuern Reichstagskuppel, Brandenburger Tor und East Side Gallery an. Bei der Stadtrundfahrt berichten Stadtführer in Deutsch und Französisch – ein symbolischer Brückenschlag. Winfried Weber hält einen Vortrag über die Bedeutung der Partnerschaft, die Rolle Europas und den Wert gelebter Demokratie. Florence Paravis, Vorsitzende des Comité de jumelage in Semoy, sagt bewegt: „Dieser Tag hat uns als europäische Gemeinschaft spürbar vereint.“

Der Samstag beginnt mit einem Höhepunkt: Am Kirchvorplatz enthüllen Vertreter beider Städte einen neuen Gedenkstein. Der massive Findling trägt eine modernisierte Tafel zur Erinnerung an 30 Jahre Städtepartnerschaft. Gespendet wurde der Stein von Gudrun Weise, Steinmetz Theo Schöpfel, der Annekathrin Pellé und weiteren Unterstützern. Die Idee zur Umgestaltung stammt ebenfalls von Weise.

Ortsbürgermeister Bernd Hubert hebt hervor, wie viele helfende Hände nötig waren: „Die Vorbereitung war eine Gemeinschaftsleistung – getragen von Vereinen, Verwaltung und Ehrenamt.“ Auch der Bürgermeister von Semoy, Laurent Baude, zeigt sich bewegt: „Diese Partnerschaft ist ein lebendiger Ausdruck europäischer Freundschaft.“ Kurz darauf beginnt das Europafest auf dem Schützenplatz – mit Böllerschüssen, Hymnen, Reden und sportlichen Vorführungen. In einem symbolischen Akt erneuern beide Städte die Partnerschaftsurkunde. EU-Abgeordnete Alexandra Mehnert zitiert aus dem „Kleinen Prinzen“: „Du bist verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast.“ Und ergänzt: „Diese Partnerschaft ist eure Rose.“ Am Nachmittag füllt sich der Platz mit Leben. Kinder bemalen Steine, tüfteln mit kleinen Robotern, drehen am Glücksrad. Jugendliche spielen Tischtennis, Ältere messen sich beim Boule.

Europa wird greifbar

Bettina Bode, Jugendwartin beim TSV Brehna, betreut gemeinsam mit dem Sportverein das Spielangebot: „So viele Generationen in Bewegung zu bringen – das ist das Schönste an diesem Tag.“ Einer der ergreifendsten Momente kommt am Rande: Der älteste französische Teilnehmer, Guy Ory, feiert in Brehna seinen 86. Geburtstag.

Während der Veranstaltung singen alle gemeinsam ein Geburtstagsständchen. „Er war von Anfang an dabei“, erinnert sich Gudrun Weise. Am Abend wird getanzt, gesungen, gefeiert. Auch die Musikschule bringt Einlagen ein, Gespräche entstehen zwischen Tischen und Tanzfläche. Spätestens jetzt ist spürbar, was diese Städtepartnerschaft ausmacht: Vertrauen, Herzlichkeit und ein gemeinsames Europa im Kleinen. Am Sonntagmorgen heißt es Abschied nehmen. Doch es ist nicht nur ein Ende, sondern ein Ausblick. Im Gepäck reisen neue Erinnerungen, geteilte Stunden – und das Wissen, dass seit 2023 insgesamt 21 Bäume gemeinsam gepflanzt wurden.