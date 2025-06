Zu einem gewalttätigen Zwischenfall sei es am Donnerstagvormittag au dem Eisleber Marktplatz gekommen, teilte die Polizei mit.

Gewalttätiger Zwischenfall in Eisleben

Eisleben/MZ/bth - Zu einem gewalttätigen Zwischenfall sei es am Donnerstagvormittag au dem Eisleber Marktplatz gekommen, teilte die Polizei mit. Dort wurde bei einem Streit auch ein Schlagstock gezogen.

Die Polizei schildert den Vorfall so, dass am Donnerstagvormittag, 10.35 Uhr, zwei junge Männer im Alter von 19 und 22 Jahren in Streit gerieten. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden, bei dem auch ein Schlagstock eingesetzt wurde. Ein Zeuge trennte schließlich die Kontrahenten.

Die Polizei wurde verständigt und ermittelt nun den genauen Hergang. Gegen die beiden namentlich bekannten Tatverdächtigen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Beide lehnten eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Zur Tatzeit war Markttag auf dem Eisleber Markt und zahlreiche Menschen dort unterwegs.