Arnstedt/MZ/bth - Bungalowdach stand am Donnerstagnachmittag in Arnstedt in Flammen. Bei dem Brand wurde auch eine 69 Jahre alte Frau verletzt und in eine KLinik eingeliefert. Ursache ist wahrscheinlich fahrlässige Brandstiftung während Dachdeckerarbeiten. Während der Arbeiten an dem Bungalowdach entzündeten sich Teile davon, was zu einem Brand führte, so die Schilderung der Polizei.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 57 Kameraden und 17 Fahrzeugen zur Brandbekämpfung vor Ort. Der dadurch entstandene Sachschaden an der Dachkonstruktion und des Wohnbereichs wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.