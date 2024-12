Fast 50.000 Mal wurde die Integrierte Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in diesem Jahr bisher kontaktiert. Grund genug, Danke zu sagen.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (Mitte) besuchte die Leitstelle in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - Fast 50.000 Mal wurde die Integrierte Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in diesem Jahr bisher kontaktiert. Tendenz in der Weihnachtszeit, wie an anderen Feiertagen: steigend.