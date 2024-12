Ein Küchenbrand in der Bitterfelder Lessingstraße löste am Donnerstagvormittag, 5. Dezember, einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Bitterfeld/MZ. - Ein Küchenbrand in Bitterfeld hat am Donnerstagvormittag zu einem spektakulären Feuerwehreinsatz in der Bitterfelder Lessingstraße geführt. Drei Personen, die im dichten Rauch eingeschlossen waren, konnten über die Drehleiter durch die Feuerwehren aus Bitterfeld und Greppin in letzter Minute gerettet werden.