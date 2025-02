Burgkemnitz braucht dringend ein neues Gerätehaus. Um den Bau zu realisierten, wird am Projekt gespart. Welche Folgen das nicht zuletzt für eine moderne Wärmeversorgung hat.

Brand- und Katastrophenschutz in Anhalt-Bitterfeld

Burgkemnitz/MZ. - Zu klein, nicht mehr zeitgemäß und dringend zu ersetzen: Das Urteil über das Feuerwehrgebäude in Burgkemnitz eint Kameraden, Verantwortliche in der Verwaltung und Gemeinderäte. Allesamt wollen ein neues Gerätehaus bauen. Die Beschlüsse sind gefasst, die ersten Lose für den Bau vergeben. Und doch stehen alle Beteiligten in Burgkemnitz vor einem Dilemma.