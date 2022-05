Dieter Hallervorden wird auf dem Bitterfelder Marktplatz stürmisch empfangen

Nachdem "Didi" sein neues Theaterprojekt vorgestellt hat, nimmt er sich Zeit für die Leute in Bitterfeld - für Autogramme und Handy-Selfies.

Bitterfeld/MZ - Die Bänke auf dem Bitterfelder Marktplatz sind schon eine Stunde vorher besetzt. Es hat sich herumgesprochen: Für diesen Montagnachmittag hat sich prominenter Besuch angesagt. Der bekannte Schauspieler, Komiker und Entertainer, der erst vor wenigen Wochen in seiner Geburtsstadt Dessau das „Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche Dessau-Roßlau“ gegründet hat, will sein neues Projekt vorstellen und Besucher dafür begeistern.