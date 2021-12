„Dieser Wert ist nicht korrekt“: Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld erneut höher als vom RKI angegeben

Bitterfeld/MZ - Während in Sachsen-Anhalt der Inzidenzwert leicht gestiegen ist, gibt das Robert Koch-Institut für Anhalt-Bitterfeld eine deutlich gesunkene Sieben-tage-Inzidenz von 522,8 an. „Dieser Wert ist aber nicht korrekt“, teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit. Denn die Fallzahlen vom Mittwoch seien aus technischen Gründen erst am Donnerstag an das RKI übermittelt worden und fehlen deshalb im Inzidenzwert. Der liegt also deutlich höher.

Am Donnerstag wurden 333 Neuinfektionen im Kreis gemeldet. 93 Fälle gab es allein in Bitterfeld-Wolfen. Dahinter folgen Raguhn-Jeßnitz (43) und Zerbst (39). Von den 33 Intensivbetten sind aktuell 25 belegt, 13 mit Covid-19-Patienten. Sieben davon werden beatmet.