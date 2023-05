Bitterfeld/MZ - In den frühen Morgenstunden am Sonnabend ist der Polizei ein Einbruch in den Keller eines Einfamilienhauses in der Bitterfelder Guts-Muths-Straße bekanntgeworden. Dabei haben bislang unbekannte Täter das Kellerfenster, das zusätzlich mit einem Stahlgitter gesichert war, beschädigt und sich somit Zutritt zum Innenraum verschafft. Die Diebe haben aus dem Keller mehrere elektronische Arbeitsgeräte gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.