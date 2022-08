Diebe brechen in geparktes Auto ein und demontieren Fahrzeugteile

Die Diebe haben ein Auto in Holzweißig gewaltsam geöffnet - aber nicht gestohlen. Vielmehr machten sie sich an einzelne Teilen des Pkw zu schaffen.

Holzweißig/MZ - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Mittwoch in Holzweißig gewaltsam Zugang zu einem Pkw VW verschafft. Das Auto war laut Polizei in der Gartenstraße geparkt.

Neben diversen Beschädigungen wurden Fahrzeugteile vom Auto demontiert und entwendet. Der Gesamtschaden beträgt 3.000 Euro.