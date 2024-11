Mit dem Anrücken der Weihnachtsbäume nähert sich in Bitterfeld-Wolfen die Adventszeit rasant. An acht Standorten stellt die Stadt Prachtexemplare von Privatpersonen auf. Bobbau, Greppin und Thalheim machen den Anfang.

Der erste Weihnachtsbaum im Stadtgebiet von Bitterfeld-Wolfen ist Dienstagmorgen in Bobbau aufgestellt worden. Direkt daneben wächst der künftige Baum in die Höhe.

