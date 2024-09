Bei der Bürgermeisterrundfahrt des Vereins Dübener Heide drehte sich alles um die künftige Versorgung in der Region. Welche Rolle alternative Ansätze dabei spielen sollen.

Die Bürgermeister und Vereinsmitglieder lauschen den Erklärungen zur Funktionsweise des Wasserkraftwerks am Muldestausee.

Friedersdorf/MZ. - Vor einigen Tagen fand die traditionelle Bürgermeisterrundfahrt rund um das Thema Carbon statt. Seit über 20 Jahren veranstaltet der Naturparkverein Dübener Heide die Heiderundfahrt, bei der spannende Orte in der Region besucht und Geschichten sowie das Schaffen von Menschen aus der Heide erzählt werden. In diesem Jahr stand die Frage im Mittelpunkt, wie die Energieversorgung in der Dübener Heide künftig gestaltet werden kann.