  4. Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Die Linke in Bitterfeld-Wolfen vertraut auf Radiofrau - Antonia Kaloff soll Direktmandat holen

Antonia Kaloff saß über Jahre am Mikro der MDR-Morningshow. Jetzt soll sie im Wahlkreis Bitterfeld-Wolfen punkten. Weshalb sie aktiv wird.

Von Ulf Rostalsky 24.02.2026, 12:00
Antonia Kaloff tritt im Wahlkreis 28 für die Linke an.
Antonia Kaloff tritt im Wahlkreis 28 für die Linke an. (Foto: Die Linke)

Bitterfeld/MZ. - Die Partei Die Linke setzt bei der Landtagswahl im September im Wahlkreis 28, zu dem die Städte Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna und Zörbig gehören, auf Antonia Kaloff. Das hat der Anhalt-Bitterfelder Parteichef Matthias Schütz im Anschluss an die Gesamtmitgliederversammlung in Greppin bekanntgeben. Für Kaloff ist es die erste Direktkandidatur für Die Linke in Anhalt-Bitterfeld.