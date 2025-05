Die Alte Feuerwehr in Göttnitz erfreute sich großer medialer Aufmerksamkeit und Hilfe kam innerhalb weniger Tage von allen Seiten. Doch was bleibt fernab der Kameras noch zu tun?

Göttnitz/MZ. - Die alte Feuerwehr in Göttnitz stand während des „MDR Frühlingserwachen 2025“ für knapp eine Woche im medialen Fokus. Eine Vielzahl an Helfern, Spendern und Unterstützern wurde mobilisiert, um sich im freundlichen Wettstreit mit dem sächsischen Kirchberg und dem thüringischen Schleiz um das alte Gebäude in ein Gemeinschaftshaus zu verwandeln. Doch die Liste an zu erledigenden Punkten war lang. Was also bleibt zu tun, nachdem die Kameras wegschauen?