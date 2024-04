Bitterfeld/MZ. - Der Frevel auf dem Bitterfelder Friedhof in der vergangenen Woche hat bei vielen Leserinnen und Lesern für Entsetzen gesorgt. „Wie kann man so etwas tun? Haben die oder der keine Ehrfurcht vor den Toten?! In Grund und Boden sollten sie sich schämen“, lautet so ein Kommentar auf der MZ-Facebook-Seite.

Unbekannte hatten die Bronzeplastik eines Jungen in der Nacht zum Donnerstag abgesägt und mitgenommen. Das noch Verwerflichere daran: Die Plastik befand sich auf dem Rondell einer anonymen Begräbnisstätte für Kinder. Dort gedenken Angehörige der Verstorbenen mit Blumen, Kerzen und Engeln – auch sie wurden teilweise zerstört und auf dem Gelände verteilt.

Inzwischen gibt es weitere Informationen zu der Figur. Diese ist zwar irgendwann mal „Erik“ getauft worden – offiziell indes soll sie allerdings nicht so geheißen haben, wie Axel Richter aus Wolfen mitteilt. „Der Junge ist ein Teil der Figurengruppe ,Junge Naturforscher’, die ehemals auf dem heutigen Robert-Schuman-Platz stand – in der Blumenrabatte rechts neben dem Gemüsestand an der Loberbrücke, der sich damals dort befand.“ Aufgestellt worden seien die Figuren 1968 anlässlich der X. Arbeiterfestspiele. Das dazugehörige Mädchen sei bei der Umgestaltung des Platzes gestohlen worden.

Vor der ehemaligen HO-Kaufhalle "Präsent" in Bitterfeld stand früher ein Kranichpaar. (Foto: Kreismuseum)

Vor der HO-Kaufhalle „Präsent“ – im Volksmund aufgrund ihrer Farbgestaltung „Blauer Ochse“ genannt – habe sich jene Figurengruppe laut Richter nie befunden. Dort habe viele Jahre ein Kranichpaar, das vom Dessauer Bildhauer Martin Hadelich geschaffen wurde, gestanden. „Von der Plastik gibt es noch zwei Kopien“, so Richter weiter. „Eine steht in Dessau und eine im Berliner Tierpark.“

In Bitterfeld soll der Sockel mit den Füßen der Kraniche noch bis zur Umgestaltung des Platzes durch die Firma „EP Würtele“, die in der früheren Kaufhalle ein Geschäft betreibt, gestanden haben.