So schmutzig war die Luft in Bitterfeld-Wolfen lange nicht mehr. Saharastaub und Osterfeuer treiben die Feinstaubkonzentration deutlich über den Grenzwert.

Bitterfeld/MZ. - Noch nie in den vergangenen Jahren war die Luft in Bitterfeld-Wolfen so schmutzig wie zum diesjährigen Osterfest. Denn die Feinstaubbelastung war am Samstag und Sonntag so hoch, dass sie den EU-Tagesgrenzwert deutlich überschritten hat. Das hatte laut dem Landesamt für Umweltschutz gleich drei Ursachen. Doch die vielen Osterfeuer waren nicht die Hauptschuldigen.