Das Goitzsche-Festival in Bitterfeld steht Freitag und Samstag im Zeichen eines Bandjubiläums: „Goitzsche Front“ geht zurück an seine Anfänge, präsentiert mit „Jugend von gestern“ ein neues Album und hat einGeschenk für Jugendliche der Stadt.

Der Stadthafen bebt: „Goitzsche Front“ feiert 15. Geburtstag mit großem Festival in Bitterfeld

Auftakt am Freitag

Die Vorbereitungen für das Goitzsche-Festival in Bitterfeld im Bitterfelder Stadthafen laufen auf Hochtouren.

Bitterfeld/MZ. - Wie Ameisen wuseln am Donnerstag zahlreiche Helfer durch den Bitterfelder Stadthafen. Hier wird die große Bühne für das am Freitag, 9. August, startende Goitzsche Festival aufgebaut. Das von der Bitterfelder Band Goitzsche Front seit Jahren organisierte dreitägige Musikspektakel mit zwei Konzertabenden soll in diesem jahr ein besonderes werden. Feiert die Band doch ihr 15-jähriges Bestehen.