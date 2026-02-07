Zum Valentinstag zeigen sich Pärchen und Freunde ihre Zuneigung ganz besonders. Und da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, machen viele Restaurants romantische Angebote. Doch wo findet man noch Platz?

Der nahende Valentinstag sorgt für Überraschungen - Dinner nicht nur für zwei

Für den Valentinstag wird in der Trattoria Al Faro in Mühlbeck an der Goitzsche alles festlich hergerichtet.

Bitterfeld/MZ. - Es fühlt sich an, als wäre er schon immer da gewesen. Dabei hat der Valentinstag in unseren Breiten noch gar keine so lange Tradition. Mittlerweile heißt es aber schon eine ganze Weile: alle Jahre wieder. Und so rüsten sich nicht nur Pärchen und Paare für den 14. Februar. Neben den Blumenhändlern bereiten sich besonders viele Gastronomen auf den Tag der Liebe vor, der nach dem Heiligen Valentin benannt ist.