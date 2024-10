Die Vogel-Familien sind auf ihrer großen Reise nach Afrika. Im Haus am See gibt es bald den Jahresrückblick der Familie. Allerdings kann die Rückkehr früher kommen, als erwartet.

Haus am See

Die Fischadler vom Haus am See sind kräftig und jetzt auf Reisen. In drei bis vier Jahren sind sie wieder da.

Bitterfeld/MZ. - Es ist ein Event, das man im Kalender ankreuzen könnte – beinahe zumindest, denn die Seeadler haben sich in diesem Jahr früher auf den Weg gemacht als in den Jahren davor. Dennoch ging es den Familien in der Goitzsche-Wildnis und am Haus am See samt Nachwuchs in diesem Jahr hervorragend.

„Dieses Jahr gab es drei Jungvögel. Das ist quasi das Optimum. Und die sind alle gut groß geworden. Das gute Wetter machte es dem Männchen etwas leichter, die Familie mit Fisch zu versorgen“, sagt Frank Koch Vorsitzender des Nabu-Regionalverbandes über die Adler-Familie in der Goitzsche Wildnis. Denn dank der glatten Wasseroberfläche seien die Fischadler in der Lage, ihre Beute besser ausfindig zu machen, um nach ihr zu tauchen.

„Proper“ Kinder dank guter Pflege

Das Ergebnis der Monate langen Fürsorge sind drei kräftige Junge, die Ende August zu ihrer ersten großen Reise nach Afrika aufgebrochen sind. „Das Männchen war noch länger da, das wurde noch Anfang September gesehen“, sagt Koch. Denn für ihn galt es, letzte Vorbereitungen am Nest zu treffen. „Sicher in der Hoffnung, dass das bei der Rückkehr noch da ist.“

Der Vogel-Familie beim Haus am See in Schlaitz geht es da ganz ähnlich. Auch hier gab es dreimal Nachwuchs. „Mitte August sind die Vögel relativ kurz hintereinander los“, sagt Susanne Grießbach, eine der beiden Leiterinnen. Eine beeindruckende Leistung, haben die drei Nesthäkchen doch erst Anfang Juli überhaupt das Fliegen gelernt. „Alle drei sind groß geworden und sehr proper gewesen, da sie ohne Störung prima versorgt wurden“, sagt Grießbach.

In der Goitzsche Wildnis gibt es derzeit andere Gäste zu sehen. BUND

Vier Jahre in der Ferne bis zur Geschlechtsreife

Während die sechs Jungvögel aus Schlaitz und Goitzsche Wildnis erst nach drei bis vier Jahren zurückkommen werden, sobald sie geschlechtsreif sind, heißt es mit Blick auf die Elterntiere, auf eine gute Rückkehr zu hoffen. Wahrscheinlich früher als eigentlich üblich. „Normalerweise kommen die Tiere Anfang April wieder, aber seitdem das Klima milder wird und nicht mit Frost gerechnet werden muss, kommen sie wahrscheinlich schon Ende März zurück", sagt Koch über die Adler der Goitzsche Wildnis.

In Schlaitz sind die Vögel laut Grießbach sogar früher aufgebrochen, allerdings seien sie auch in der vergangenen Saison vorzeitig zurückgekehrt. „Die Tiere gucken ja nicht nach dem Wetter, sondern es geht um die Luftströmungen. Deshalb fliegen viele eine ähnliche Route."

Ein Vorteil bei der Nestverteidigung

Eine frühzeitige Rückkehr sei laut Koch sogar ein Vorteil. Denn: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Und die Tiere, die bereits vor Ort sind, hätten einen Vorteil, wenn es um den Platzkampf geht.

Wer die Vogel-Familie während der Wintermonate vermisst, hat zumindest im Haus am See bald die Möglichkeit, die Fischadler-Highlights als Video zu sehen. Die Live-Cam der Goitzsche-Wildnis läuft zudem auch weiter und zeigt den ein oder anderen Gast.