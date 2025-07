Der Fischadlernachwuchs vom Haus am See wurde erfolgreich markiert

(Foto: Haus am See)

Schlaitz/MZ. - So wie die Fischadler jedes Jahr wieder den Weg zu ihrem Horst finden, ihn herrichten, Nachwuchs zeugen und pflegen, gehört auch ein ausnahmsweise menschlicher Eingriff zum typischen Jahreszyklus der Zugvögel: die Beringung der Jungtiere. Ein zur Identifikation unerlässlicher Akt, der Ende Juni an den Jungvögeln vom Haus am See in Schlaitz vorgenommen wurde.