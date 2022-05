Der Charme von „Irene“ lebt: Fahrradhaus in der Bitterfelder Burgstraße setzt Tradition fort

Das Fahrradhaus in der Bitterfelder Burgstraße ist verpachtet. Im ältesten Geschäft der Stadt setzt Marco Tennert die Schneidersche Tradition fort.

Marco Tennert in seinem neuen Refugium. Er will die 116-jährige Tradition des „Irene Fahrradhaus“ in Bitterfeld fortsetzen.

Bitterfeld/MZ - „Ich bin überwältigt“, sagt Marco Tennert, während er pausenlos im Laden unterwegs ist. Damit meint der junge Mann die vielen Interessierten, die angesichts der Wiedereröffnung des „Irene Fahrradhaus“ in der Burgstraße, welches das älteste Geschäft Bitterfelds ist, gekommen sind. Auch erste Kunden standen mit alten Rädern vor der Tür, um sie reparieren zu lassen. „Es läuft gut an“, sagt er.

„Ich möchte den Charme dieses alten Hauses erhalten und die Tradition der Familie Schneider fortführen“

„Ich freue mich, dass alles so gut geklappt hat“, sagt Tennert, der das Geschäft vorerst nur als Nebentätigkeit ausführt. Hilfe mit den alten Unterlagen erhalte er dabei von seinem Freund Michael Fischer, der ebenfalls noch einen festen Arbeitsplatz habe, so Tennert. Wenn der Zuspruch weiter so anhalte, könne er sich allerdings eine Erweiterung der Öffnungszeiten vorstellen. „Zurzeit werde ich Mittwoch von 7.30 bis 10 Uhr und Freitag ab 15 Uhr das Geschäft öffnen.“ Weitere Termine müsse man telefonisch klären.

„Ich möchte den Charme dieses alten Hauses erhalten und die Tradition der Familie Schneider fortführen“, ist sich Tennert seiner Verantwortung bewusst. „Das Interesse am Basteln und an alten Fahrrädern ist schon sehr lange vorhanden“, sagt der Neue im alten Geschäft. Aus diesem Grund habe er das Fahrradhaus in der Burgstraße in der Vergangenheit schon oft besucht und enge Kontakte mit Max Dieter Schneider geknüpft. „Im Endeffekt setze ich nun die Tradition fort.“ Das habe sich der letzte Firmenchef noch kurz vor seinem Tod im Dezember 2021 gewünscht. „Er wollte nicht nur das Haus, sondern auch das Geschäft erhalten wissen.“

Am großen Schaufenster ist ein neuer Schriftzug zu erkennen. (Foto: Kehrer)

Das Haus haben die Söhne Matthias und Ronny saniert und im Obergeschoss Wohnungen eingerichtet. „Was fehlte war aber jemand, der den Laden weiterführt“, weiß der Bitterfelder, der nach seiner Lehre als Schlosser Maschinenbau studierte. Es passte also alles zusammen. Ein Mann mit Interesse für Altes und einer, der sein Handwerk versteht. „Herr Schneider wäre sicher stolz wenn er es sehen könnte, wie viele Leute am Neueröffnungstag in seinem Geschäft waren“, sagt Tennert. Bei einer leckeren Torte von Christin Böhme und Getränken konnten sich die Besucher umsehen und reden.

Für die Zukunft möchte der engagierte Geschäftsmann seinen Kunden nicht nur die Reparatur ihrer Zweiräder anbieten

Für die Zukunft möchte der engagierte Geschäftsmann seinen Kunden nicht nur die Reparatur ihrer Zweiräder anbieten, sondern auch wieder Ersatzteile für Räder aus alten Zeiten verkaufen. Wer einmal die Möglich hat, in das Lager, die Werkstatt oder die Schmiede zu schauen, wird sofort erkennen, welches Potenzial an alten Teilen Schneiders im Laufe der 116 Jahre seit der Gründung des Geschäftes angesammelt haben. Selbst eingefleischte Radfahrer und Kenner der Ersatzteilszene konnten zum Beispiel an einer alten Radnabe nicht erkennen, wofür sie gebaut wurde und wo sie herkam.

„Ich habe gerade erst einen Bruchteil der Schränke und Schubladen geöffnet und nachgeschaut. Da gibt es bestimmt noch viele kleine und große Sehenswürdigkeiten“, ahnt Tennert. Im Lager würden noch so viele Räder stehen, die ihrer Wiederbelebung entgegensehen. Für den Bitterfelder Harry Kottschoth und seinen Sohn André ist das Geschäft eine Goldgrube. „Wir haben in drei Jahren Arbeit ein Fahrrad gebaut, dass nicht nur so aussieht, sondern auch ,Irene’ als Schriftzug hat“, sagt Harry Kottschoth.

Kontakt zu Marco Tennert unter Tel.: 0163/7891301