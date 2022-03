Damen der Sportgruppe des DRK-Ortsvereins Wolfen halten sich auch im hohen Alter fit

Fitness wird in der DRK-Sportgruppe ganz groß geschrieben.

Wolfen/MZ - Strecken, recken, dehnen, beugen und dabei das Lächeln nicht vergessen - Christina Müller genießt die Stunde im Raum 063. Hier geht es sportlich zu. Denn zum alten Eisen will auf dem Parkett längst keiner gehören. Die Damen, die hier Keulen und Bänder bewegen, zeigen dem Nachwuchs, was in ihrem Alter noch möglich ist.

Die Gemeinschaft

Da staunt der Zuschauer und zieht respektvoll den Hut. Seit 1991 gibt es die Sportgruppe des DRK-Ortsvereins Wolfen, erzählt Christina Müller. „Wir sind eine Gemeinschaft, die zusammenhält“, seit mehr als 30 Jahren. Die eine kommt, die andere geht. Damit leben die Damen, die vor Elan kaum zu halten sind. Männer haben sich noch nicht im Kulturhaus Wolfen zum wöchentlich sportlichen Donnerstagstreff ab 10 Uhr blicken lassen. „Schau’n wir mal, vielleicht kommt ja jemand auf den Geschmack“, sind die Damen guter Hoffnung. „Sechs bis acht Mädels“ halten sich regelmäßig fit.

In den Terminkalendern der Ladies füllt der Sport einen Stammplatz aus. Lilo Krause möchte die Treffen nicht mehr missen. Die Wolfenerin ist die älteste, die sich hier ihre Gymnastikschuhe anzieht. Die passen auch noch mit 86 Jahren. Für das Bodenturnen schlägt heute noch ihr Herz. „Den Sport liebe ich“, erzählt sie. Christine Neumann (69) ist seit sechs Jahren dabei. Sie genießt die Zeit in der Truppe. Mittlerweile braucht sie die Bewegung, plaudert sie. Genau wie Marlies Nelle (73). „Donnerstag ist mein Tag“, sagt sie. Das wissen Kinder und Enkel. „Schließlich will ich auch mithalten können und ein Vorbild für meine Familie sein“, betont die Greppinerin. Dafür heißt es: üben, üben, üben.

Das findet auch Bettina Lehmann (70). Auch sie braucht die Bewegung im Alltag. Einst arbeitete sie als Ingenieurin im Chemiekombinat. Jetzt genießt sie ihren Ruhestand und den Donnerstag, der zum Unruhestand wird. Dank des Sports.

Lilo Krause ist die Älteste im sportlichen Team. (Foto: Kehrer)

Zeit genießen

Für Eva-Maria Rekittke (73) sind die Treffen wichtig geworden. Sie ist noch nicht lange dabei und freut sich auf die gemeinsame Zeit. „Ich bin die Neue“, sagt sie nicht ohne Stolz. Die einstige Dreherin aus der Filmfabrik zog vor vielen Jahren aus Schwerin nach Wolfen. Mittlerweile ist die Stadt „mein Zuhause“. Auch Christa Landgraf (70) lebt hier gern. Die Bewegung und die Gesellschaft sind ihr wichtig geworden. Und so lange wie es geht, will sie weiter mit von der Partie sein.

Übrigens Neulinge sind herzlich willkommen. Die Damen erklären gern, wie Frau oder Mann Teil der sportlichen Truppe werden können.