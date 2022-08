Feuerwehreinsatz am Wochenende Dachstuhl brennt in Holzweißig - Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

In einem Wohnhaus in Holzweißig war am Wochenende ein Brand in einem Dachstuhl ausgebrochen. Die Retter konnten den Brandherd schnell ausfindig machen und die Ausbreitung der Flammen verhindern.