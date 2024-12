Crash in Friedersdorf: Simson-Fahrer verletzt und 3.000 Euro Schaden

Unfall am Abend

Friedersdorf/MZ. - Zu einem Verkehrsunfall wurden die Beamten des Bitterfeld-Wolfener Revierkommissariats nach Friedersdorf gerufen.

Wie die Polizei mitteilte, war bereits am 13. Dezember gegen 18.25 Uhr ein 19-jähriger Seat-Fahrer in der Karl-Marx-Straße in Friedersdorf aus Richtung Mühlbeck kommend unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Bitterfelder Straße kam es zur Kollision mit einem 15-jährigen Simson-Fahrer, wobei der Fahrer des Kleinkraftrades zu Sturz kam und sich dabei leicht verletzte.

Der Sachschaden wird mit 3.000 Euro angegeben.