Crash in Bitterfeld: Zwei Menschen werden verletzt

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwochnachmittag auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Doch auf eine Befreiungsaktion konnte die Feuerwehr verzichten.

Beim Zusammenprall auf der Kreuzung Berliner Straße/Friedensstraße in Bitterfeld landete der Transporter auf der Fahrerseite.

Bitterfeld - Ein Peugeot Transporter und ein BMW sind am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf der Kreuzung Berliner Straße (B 100)/Friedensstraße in Bitterfeld nahe des Netto-Einkaufsmarktes zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Das teilte die Feuerwehr mit. Der Anblick an der Unfallstelle ließ Schlimmes befürchten.

Transporter kippt auf die Seite um

Der Transporter war durch den Zusammenprall auf die Fahrerseite gekippt. Zudem löste sich das Reserverad und beschädigte ein Auto auf dem Parkplatz. Bei der Alarmierung der Feuerwehr war von einer eingeschlossenen Person die Rede gewesen. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, die Person war bereits aus dem Transporter heraus und befand sich in medizinischer Behandlung.

„Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf das Binden der auslaufenden Betriebsstoffe, die Sicherstellung des Brandschutzes und das Absichern der Einsatzstelle“, teilte Feuerwehr-Sprecher Sebastian Gries mit. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Doch konnte die Einsatzstelle nach kurzer Zeit an die Polizei übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.