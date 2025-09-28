Der Vorfall mit einem Dacia und dem besonderen Rad ereignete sich bereits am Freitag, 26. September.

Im Zörbiger Kreisel hat es einen Unfall gegeben.

Zörbig/MZ. - Im Zörbiger Kreisel ist es bereits am Freitagmittag (26. September) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr.

Dabei befuhr der 47-jährige Fahrer eines Liegerades den Kreisverkehr der Bitterfelder Straße. Eine 48-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia war indes in der Straße Am Wall unterwegs und hatte die Absicht, den Kreisverkehr zu befahren. Hierbei übersah sie den im Kreisverkehr befindlichen Fahrradfahrer. Es kam Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 3.000 Euro.