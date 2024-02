Krönung und Abschluss Countdown zur Krönung - Wie Marschall Stephan Brühl den Sandersdorfer Karnevalsumzug vorbereitet

Von Planung bis Frohsinn: Marschall Stephan Brühl will den großen Sandersdorfer Karnevalsumzug am Sonntag in Bewegung und die Faschingsbegeisterten zum Tanzen bringen. Am Sonntag, 11. Februar, ist es soweit.