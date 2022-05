Corona-Schutzimpfung: Erste Apotheke in Anhalt-Bitterfeld ist bereit für den Piks

Eine Wolfener Filiale bietet ab sofort Corona-Schutzimpungen an. Warum sie bisher die einzige im Landkreis ist.

Die Turm-Apotheke befindet sich in der Reudener Straße in Wolfen.

Wolfen/MZ - Apotheken dürfen seit dem 8. Februar Corona-Schutzimpfungen verabreichen. Doch die Resonanz und das Angebot hält sich noch in Grenzen: Exakt eine Apotheke im Landkreis Anhalt- Bitterfeld, die Turm-Apotheke in Wolfen, darf nun den Piks anbieten. Sie ist eine von 15 Apotheken in Sachsen-Anhalt, die bisher nachgewiesen haben, dass sie die personellen, räumlichen und versicherungstechnischen Voraussetzungen für die Impfung erfüllen. Das teilt die Landesapothekerkammer Sachsen-Anhalt mit.