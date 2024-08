Bitterfeld/MZ. - In wenigen Tagen ist es soweit, dann kann der Verein Connect People bereits auf sein einjähriges Bestehen zurückblicken. Oder erst? Denn in diesen zwölf Monaten ist nicht nur die Mitgliederzahl auf mittlerweile 24 angestiegen. Erstaunlich ist vor allem, was die jungen und junggebliebenen Leute, wie sie sich selbst gern bezeichnen, in dieser Zeit bereits bewegt haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.