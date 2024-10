Die Stadt Bitterfeld-Wolfen will den historischen Comenius-Bau in Bitterfeld verkaufen. Dazu gehören auch die Turnhalle und ein Flachbau. Das Haus von 1897 soll mindestens 190.000 Euro bringen.

Comenius-Schule in der Bitterfelder Mittelstraße 35

Bitterfeld/MZ. - Stolz ragt der gelbe Ziegelbau in der Bitterfelder Mittelstraße 35 in den grauen Oktoberhimmel. Doch an der eindrucksvollen Comeniusschule hat der Zahn der Zeit heftig genagt.