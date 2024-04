Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Wenn es nicht so traurig wäre! Von wegen: „Ein Goldfisch fällt ins Wasser“. Dann wäre der Weg ja nicht so weit gewesen und vor allem kein Ärgernis für Matthias Groß. Der Goldfisch hätte direkt in der Toilette abtauchen können. Der Chef vom Restaurant „Heimathafen“ in Bitterfeld ist sauer, hat aber Galgenhumor entwickelt.