Brandbrief in Bitterfeld-Wolfen CDU-Zoff um Nominierung zur OB-Wahl - Amtsinhaber Schenk wird aus eigenen Reihen attackiert

Der Unternehmer Ingo Jung greift vor der Nominierung des CDU-Kandidaten zur Oberbürgermeister-Wahl in einem Brief Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk an. Dieser wertet die Vorwürfe als Diskriminierung. Der CDU-Stadtverband verschiebt die Kür des Kandidaten. Zudem ist ein zweiter Bewerber aufgetaucht.