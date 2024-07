Im Stadtrat von Sandersdorf-Brehna treten zwei Christdemokraten gegeneinander an. Das Rennen um den Ratsvorsitz macht Andreas Wolkenhaar. AfD stellt zweiten Stellvertreter.

CDU gegen CDU im Rennen um Stadtratsvorsitz - Was steckt dahinter?

Wahlmarathon in Sandersdorf-Brehna

Sandersdorf/MZ. - Veränderte Kräfteverhältnisse, andere Fraktionszusammensetzungen und ein neuer Vorsitzender – so geht der frisch gewählte Stadtrat von Sandersdorf-Brehna an die Arbeit. Am Mittwochabend hat sich das aus 28 Abgeordneten und der Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) bestehende Gremium zur konstituierenden Sitzung getroffen. Dabei gab es einige Überraschungen.