Cafeteria im Gesundheitszentrum Bitterfeld wird zum öffentlichen Backshop

Bitterfeld/MZ - In der ehemaligen Cafeteria im Klinikum Bitterfeld ist wieder Leben eingezogen. Das hat das Gesundheitszentrum mitgeteilt.

Demnach werden die Räume samt großzügigem Sitzbereich in der Glashalle des Klinikums nunmehr von der Bäckereikette Steinecke betrieben - und zwar für Mitarbeiter des Gesundheitszentrums, Patienten, Besucher und alle weiteren Gäste des kommunalen Hauses in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Bitterfeld. „Es ist ein öffentlicher Backshop“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung weiter.

Nach Dienstschluss Brot und Brötchen für zu Hause einkaufen? Kein Problem. Auch mit der kurzen Pause zwischendurch bei Kaffee und frischem Kuchen aus der Bäckerei Steinecke darf gerechnet werden. Alles gibt es „to go“ oder zum Verzehr vor Ort. Der bereits in der Vergangenheit bei Mitarbeitern, Patienten und Besuchern beliebte Sitzbereich ist deshalb einer wohltuenden Frischzellenkur unterzogen worden. Sonnensegel sind gespannt, Sitzmöbel getauscht und der Bodenbelag erneuert. Auch Blumentöpfe wurden platziert.

Geöffnet hat der neue Backshop samt Sitzbereich täglich. Und zwar von Montag bis Freitag in der Zeit von 6 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 7 bis 17 Uhr. Neben den klassischen hauseigenen Backwaren werden auch kleine Snacks und diverse Kaffeespezialitäten zum Verkauf angeboten.