Busunternehmen „Vetter“ feiert 75-jähriges Bestehen mit einem Blick nach vorn

Salzfurtkapelle/MZ - „Leben mit dem Bus“ heißt die Chronik der Vetter GmbH in Salzfurtkapelle, die in ihrer ersten Auflage 2011 erschien. Damals konnte das Unternehmen auf 65 Jahre Bestehen zurückblicken. Am 2. Januar 1946 gegründet, stand im vergangenen Jahr also das 75-jährige Jubiläum an. Doch gefeiert wurde nicht - Corona und die aktuellen Tagesprobleme ließen keinen Spielraum dafür. Auch die Neuauflage der Chronik mit dem weiteren Jahrzehnt wurde dadurch verzögert. Doch nun liegt sie vor.

Erneut vom langjährigen Betriebsleiter Hans-Jürgen Wolf und dem ehemaligen MZ-Redakteur Ehrenfried Keil erstellt, wurde die Übergabe des neuen Buches in kleinem Rahmen begangen. Familie und langjährige Mitarbeiter des Busbetriebes starteten zu einer Fahrt auf der Goitzsche mit der MS Vineta, die von der Reiseverkehrsgesellschaft Vetter Touristik betrieben wird. Das war auch Anlass, einen Blick auf die Entwicklung des traditionsreichen Unternehmens mit seinen Höhen und Tiefen und vor allem in dessen Zukunft zu werfen.

1.100 Mitarbeiter hat die Unternehmensgruppe Vetter in Mitteldeutschland, die in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg in 14 Betrieben tätig sind. Das eigenständige Unternehmen Vetter Touristik, das jetzt auf 32 Jahre Bestehen zurückblickt, betreibt hier 35 Reisebüros.

Eine erfolgreiche Entwicklung, doch die kam nicht von ungefähr. Denn gerade in den vergangenen zehn Jahren habe man mit Problemen kämpfen müssen, die es so in der Vergangenheit nicht gegeben habe, sagt Geschäftsführer Wolfdietrich Vetter: Wettbewerbsdruck, hohe Investitionen mit entsprechenden Risiken, Personalmangel. „Das Berufsbild des Busfahrers ist ein anderes geworden“, meint Vetter. Dienstunterbrechungen und Arbeit am Wochenende seien für viele nicht mehr lukrativ. Deshalb setzt das Unternehmen schon seit geraumer Zeit auch auf ausländische Arbeitskräfte und hat eine eigene Fahrschule gegründet, um sie selbst ausbilden zu können.

„Die Pandemie haben wir dank der staatlichen Unterstützung relativ gut überstanden“, erklärt Vetter. Doch schon steht mit den Kostenexplosionen aufgrund der gestiegenen Dieselpreise die nächste Herausforderung für das Busunternehmen an. „Die Landkreise als unsere Auftraggeber unterstützen uns momentan mit Ausgleichs- beziehungsweise Vorauszahlungen, weil wir das allein nicht mehr erwirtschaften und die Preissteigerungen im Nahverkehr auch nicht an die Kunden weitergeben können.“

Von einer drohenden Insolvenz indes könne keine Rede sein, die wirtschaftlichen Herausforderungen seien keine existenziellen. „Wir sind gut aufgestellt und haben für die nächsten zehn Jahre eine solide Basis geschaffen.“ Aber für die nötige stabile Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs bedürfe es jetzt vor allem politischer Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene.

Was Wolfdietrich Vetter besonders am Herzen liegt, ist der Dank an seine verstorbenen Eltern - Firmengründer Wolfgang Vetter und Frau Gisela. Beide haben für den Betrieb gelebt - wie er mit seiner Frau Birgit dieses Vermächtnis seit über 30 Jahren fortsetzt und auch ihre Kinder Thomas und Kristin schon viele Jahre immer mehr Verantwortung in der Geschäftsführung übernehmen.

Projekte abseits des Busbetriebs

Stolz sei die Familie darauf, dass der Betrieb stets nicht nur dafür gesorgt habe, dass Busse fahren, sondern auch anderes für die Menschen getan habe. Als Beispiel nennt Vetter die Errichtung der Nordpassage in Wolfen-Nord in den 1990er Jahren mit Reisebüro und Verkaufseinrichtungen - „wo mein Vater mit seinem Betrieb Jahrzehnte vorher auch den Stadtverkehr aufgebaut hat“. Später kam der Nordstern hinzu.

Die Nordpassage in Wolfen-Nord mit Reisebüro, Toiletten und Verkaufseinrichtungen hat die Vetter GmbH in den 1990er Jahren errichtet. (Foto: André Kehrer)

Und gemeinsam mit den Auftraggebern werde es auch gelingen, wieder flexiblere Angebote beispielsweise beim Anrufbus zu schaffen. Die nötige Software dafür sei bereits in Vorbereitung.