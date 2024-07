Zum Stadtjubiläum von Bitterfeld reisten Freunde aus Villefontaine an. Sie feierten zugleich den 30. Geburtstag der Städtepartnerschaft und entdeckten viel Neues in den Ortsteilen.

Am Mehrgenerationenhaus in Wolfen wurde die deutsch-französische Freundschaft sichtbar.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Am vergangenen Wochenende wurde in Bitterfeld-Wolfen nicht nur das 800-jährige Jubiläum von Bitterfeld groß zelebriert. Der Wolfener Städtepartnerschaftsverein bereitete schon Monate zuvor den 30. Geburtstag der Städtepartnerschaft zwischen Bitterfeld-Wolfen und Villefontaine vor. Eigens dafür waren 20 Gäste aus der französischen Partnerstadt angereist, um dieses Ereignis entsprechend zu würdigen. Am Donnerstagmorgen startete die französische Delegation in Villefontaine und fuhr über Lyon und Mannheim weiter nach Leipzig, um von dort aus letztlich am Bahnhof in Wolfen einzutreffen. Der Zug war nahezu pünktlich und es gab einen herzlichen Empfang durch die Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins und deren Gastfamilien. Leider wurde der Flug für den Bürgermeister von Villefontaine und seine zwei Begleiter kurzerhand aufgrund von Gewitter annulliert, weshalb deren Teilnahme nicht möglich war.