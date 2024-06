Bitterfeld/MZ - Ein lauter Böller, plötzlicher Konfettiregen aus dem Himmel und schöne Bilder aus Bitterfeld - so ist am Donnerstagabend die große Gala in der Grünen Lunge gestartet. Damit wurde das viertägige Fest „800 Jahre Bitterfeld“ eröffnet. Ein echter Kanonenschuss mit viel Rauch fehlte ebenso wenig wie kulturelle Leckerbissen und Lobreden auf Bitterfeld, das seit 1224 lange Zeit „ein beschauliches Leben am Rande von Nichts“ geführt habe, bevor es „im hohen Alter so richtig voran ging“, wie Strukturministerin Lydia Hüskens (FDP) in ihrem Grußwort meinte.

Stadt hat Chance genutzt

Sie vertrat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der Schirmherr des großen Fests ist und am Freitag das Regionaldorf besuchen wird. Hüskens meinte, Bitterfeld habe seine Chance genutzt. Auch Landrat Andy Grabner (CDU) gratulierte unter freiem Himmel und meinte „Bitterfeld steht für Zukunft“.

Ein kräftiger Kanonendonner durch den Schützenverein Diana durfte beim Auftakt des Jubiläums nicht fehlen. Moderatorin Conny Marquart hielt sich lieber die Ohren zu. (Foto: Frank Czerwonn)

Bestens unterhalten wurden die zahlreichen Zuschauer vom launigen Auftritt des Opernsängers Bastian Thomas Kohl, der im Kabinettstück „Ich bin ein Bass“ zeigte, wie tief man singen kann, und den abwechslungsreichen Showtänzen des Wolfener Ballettensembles. Furios war aber vor allem das Violinduo „Angel Strings“, das musizierend und tanzend von der „Game of Thrones“-Titelmusik über Bachs „Toccata“ und „Yesterday“ von den Beatles bis zu Aviciis „Wake me up“ Musikpower in die Nacht ballerte.

Gäste aus Polen

Viele Bitterfelder verfolgten das Spektakel, aber auch Gäste aus den Partnerstädten Witten und Kamienna Góra, Dessau-Roßlaus OB Robert Reck (parteilos), die Bürgermeister von Muldestausee und Sandersdorf-Brehna, Ferid Giebler und Steffi Syska (beide parteilos), und eine Abordnung der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch mit Oberst Axel Hermeling genossen die Gala.

Feuerfontainen, Konfettiregen und junge Sportler überraschten das Publikum. (Foto: Frank Czerwonn)

In seiner Festrede erinnerte Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) an die Höhen und Tiefen der Stadtgeschichte. Bitterfeld sei schon immer ein Ort der Transformation gewesen. Doch diese habe sich in den letzten drei Jahrzehnten massiv beschleunigt. Zu den Klängen von DJ Marko wurde dann im Anschluss in die Nacht getanzt - mit Schenks Abwandlung des berühmten Bitterfeld-Spruchs im Ohr: „Viele Innovationen in dieser Welt dank der Menschen in Bitterfeld“.