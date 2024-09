Die ProB-Basketballer der BSW Sixers starten am Freitagabend beim Absteiger Paderborn in die Saison 2024/25. Wie Vereinspräsident Maik Leuschner auf die neue Punktspielrunde blickt.

BSW Sixers starten in Paderborn in die neue Saison: Junges Team vor erster Bewährungsprobe

Ihr letztes Presaison-Spiel haben die Sixers erfolgreich gestaltet. Sie besiegten am Montag den BBC Coburg aus der ProB-Süd-Gruppe 90:79.

Sandersdorf/MZ. - Im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Brocken erwartet die BSW Sixers zum Saisonauftakt in der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Das Team des slowenischen Headcoachs Lukas Varga aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Freitagabend bei den Gartenzaun 24 Baskets Paderborn (Nordrhein-Westfalen) zu Gast. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr in der dortigen Maspernhalle, die die Hausherren gerne als „Maspernhölle“ titulieren.