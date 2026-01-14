Der Bau der neuen Brücke für die B100 über die Mulde bei Pouch schreitet voran. Laut Plan soll der Verkehr im Jahr 2027 rollen. Vor Ort geben Bauleiter einen Einblick in die Arbeiten.

Der Mega-Bau über die Mulde - So steht es um die neue Brücke für die B 100 bei Pouch

Der Neubau der Brücke der B 100 über den Einlauf des Muldestausees bei Pouch geht voran. Im Sommer werden die Fahrbahnsegmente montiert. Doch es läuft nicht alles nach Plan.

Pouch/MZ. - Sie überspannt bei Fertigstellung den Fluss auf 456 Meter Länge und wird 53 Millionen Euro kosten. Das macht die Brücke über den Einlauf des Muldestausees bei Pouch zu einem der größten Projekte, das derzeit unter Federführung des Landesstraßenbaubetriebs Sachsen-Anhalt (LSBB) realisiert wird. Doch nicht alles läuft nah Plan.