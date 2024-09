Das Verlegen der Glasfaserkabel in Bitterfeld wird fortgesetzt. Die Arbeiten für ein schnelleres Internet gehen zügig voran.

Breitbandausbau geht weiter: Telekom erweitert das Glasfasernetz in Bitterfeld

Der Breitbandausbau in Bitterfeld läuft auf vollen Touren. Gegenwärtig werden die Arbeiten dafür im sogenannten Bäumeviertel fortgesetzt.

Bitterfeld/MZ. - Nachdem in der Woche ab 9. September die Arbeiten zum Breitbandausbau Am Gelben Wasser in Bitterfeld stattfanden, werden die Maßnahmen jetzt seit einigen Tagen im sogenannten Bäumeviertel fortgesetzt. Auch hier werden die Kabel für die Erweiterung des Glasfasernetzes verlegt.

Das Aufreißen der Gehwege samt Entnahme der Pflasterung, das dafür nötig ist, und die nachfolgende Wiederverschließung gehen zügig voran. Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer sind damit zwar verbunden, doch die Durchfahrt vor allem für Anwohner wird jederzeit gewährleistet. Voraussichtlich noch bis zur nächsten Woche, so ist es angekündigt, sollen die Maßnahmen dauern.

Die Deutsche Telekom setzt damit ihre Arbeiten für ein schnelleres Internet fort. Mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen war dafür bereits im vorigen Jahr eine Absichtserklärung unterschrieben worden.