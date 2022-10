Brehna und Bitterfeld - Zwei teure Baumaschinen von zwei Baustellen gestohlen

Zwei Diebstähle beschäftigen die Polizei in Anhalt-Bitterfeld. Der Schaden liegt bei fast 20.000 Euro.

Brehna/Bitterfeld/MZ - Einen Schaden von rund 10.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in der Aachener Straße in Brehna angerichtet. Von einem Baustellengelände wurde eine gesichert abgestellte Baumaschine entwendet.

Auch in Bitterfeld wurde die Polizei am Mittwoch über den Diebstahl einer Baumaschine informiert. Diese wurde von einem Firmengelände in der Leipziger Straße gestohlen. Der Stehlwert liegt hier bei etwa 7.200 Euro.