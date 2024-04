Streit in Bitterfeld Braucht es in Bitterfeld eine Wärmestube? Verwaltung hat Zweifel an der Notwendigkeit

Der Sozialausschuss will die Einrichtung einer Wärmestube in Bitterfeld neu starten. Doch die Verwaltung hat mit Berufung auf soziale Träger Zweifel an der Notwendigkeit. Wie groß ist der Bedarf tatsächlich?