  4. Brandstiftung in Wolfen: Mehrere Feuer in leerer Klinik

Wieder brennen leerstehende Gebäude Zwei Feuer in der alten Geburtsklinik in Wolfen - War der Serienbrandstifter erneut unterwegs?

In Bitterfeld-Wolfen hatten sich zuletzt Feuer in leerstehenden Gebäuden gehäuft. Nach einigen Tagen Pause wurde nun erneut gezündelt.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 15.08.2025, 11:26
In der früheren Geburtsklinik in Wolfen hat es an zwei Tagen hintereinander gebrannt.
In der früheren Geburtsklinik in Wolfen hat es an zwei Tagen hintereinander gebrannt. Foto: Feuerwehr

Wolfen/MZ. - Gleich zweimal hat es in der früheren Geburtsklinik des alten Wolfener Krankenhauses gebrannt. Das Gebäude an der Robert-Koch-Straße steht leer und soll im kommenden Jahr von der WBG als letztes Gebäude des Komplexes zu Wohnungen umgebaut werden. WBG-Geschäftsführer Christian Puschmann spricht von „versuchter mehrfacher Brandstiftung“ im Souterrain.