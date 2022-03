Brandbekämpfer auf neustem Stand: In Holzweißig steht jetzt ein neues Löschfahrzeug

Holzweißig/MZ - Seit Anfang März dieses Jahres verfügen die Kameraden der Holzweißiger Ortsfeuerwehr über ein neues Fahrzeug. Das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) löst mit der Inbetriebnahme das alte TLF 16/25 aus dem Jahr 1983 ab.

„Das ist nicht nur eine Investition in ein neues Auto, sondern vor allem in die Sicherheit der Menschen“, sagte Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) anlässlich der feierlichen Übergabe. In diesem Zusammenhang dankte er den Ortschafts- und Stadträten sowie der Stadtwehrleitung für die Entscheidung zur Anschaffung. „Die Kameraden sind angetreten, freiwillig und ehrenamtlich Tag und Nacht für die Menschen in ihren Orten da zu sein und dazu brauchen sie auch gut funktionierende Technik“, begründete Schenk die Investition. 300.000 Euro würden erst mal viel Geld sein, doch in Anbetracht dessen, dass sie Leben retten und Sachwerte schützen, dürfe man darüber nicht diskutieren.

Das neue Fahrzeug hat Platz für sechs Kameraden und vier Pressluftatmer. Weiterhin ist im Heck eine kombinierte Feuerlöschkreiselpumpe eingebaut, die bei Normalfahrweise 2.000 Liter Wasser mit zehn Bar pro Minute fördern kann. Bei einem Druck von 40 Bar verringere sich die Leistung auf 400 Liter pro Minute. Zudem verfügt das MLF über eine Zumischanlage zur Herstellung von Löschschaum sowie einen fest eingebauten Wasserwerfer auf dem Dach. Der Tank im Auto hat ein Fassungsvermögen von 2.500 Liter Wasser sowie 300 Liter Löschschaum. Besonder für den Einsatz bei Wald- und Wiesenbränden ist das MLF mit einer Reifenschutzanlage mit Sprühdosen vor jedem Rad gut ausgerüstet.