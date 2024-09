Brehna/MZ. - Bei dem schweren Verkehrsunfall am Freitag, 20. September, auf der A9 bei Brehna ist ein Schaden von etwa 160.000 Euro entstanden. Diese Zahl hat die Polizei in Sachsen genannt.

Bei dem Unfall war gegen 15.40 Uhr der 73-jährige Fahrer eines Opel Mokka zwischen dem Parkplatz Kapellenberg und der Anschlussstelle Halle auf einen Ford Transit aufgefahren und hatte diesen auf einen Audi Q7 geschoben. Diesen hatten zuvor verkehrsbedingt stark abbremsen müssen.

Opel und Audi fangen nach dem Zusammenstoß auf der A9 bei Brehna Feuer und brennen aus

Sowohl der Opel, als auch der Audi fingen nach der Kollision aus und brannten aus. Der 73-jährige Opel-Fahrer und der 55-jährige Audi-Fahrer wurden in einem Krankenhaus ambulant medizinisch betreut.

Durch das Feuer wurden der linke und der mittlere Fahrstreifen der A9 beschädigt. Der linke Fahrstreifen muss wegen der Beschädigung durch die brennenden Autos vorerst gesperrt werden, da die Fahrbahnoberfläche fachgerecht wiederhergestellt werden muss. Wie lange, das ist offen.

A9 bei Brehna musste am Freitag vier Stunden gesperrt werden - mit Folgen für die Fußball des FSV Zwickau

Die A 9 war am Freitag in der Fahrtrichtung Berlin für vier Stunden vollständig gesperrt, in der Fahrtrichtung München für eine halbe Stunde für die Löscharbeiten. Im Stau standen unter anderem die Regionalliga-Fußballer des FSV Zwickau, die deshalb das Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin verpassten. Der Mannschaftsbus trat gegen 20 Uhr die Rückreise an - ohne Spiel und ohne Punkte.