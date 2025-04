Der 19-Jährige hatte sein Ordnung in der Dürener Straße abgestellt und verschlossen, das Fenster aber einen Spalt offen gelassen. Das reichte. Die Diebe gingen mit der erbeuteten EC-Karten einkaufen.

Bitterfeld/MZ. - Eine böse Überraschung hat ein Mann am Dienstag in Bitterfeld erlebt.

Der 19-Jährige hatte seinen Opel laut Polizei gegen 7 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Dürener Straße abgestellt. Das Fahrzeug selbst sei zwar verschlossen gewesen, jedoch hatte er die Fensterscheiben einen Spalt breit offengelassen. Dies nutzten unbekannte Täter aus, griffen in den Innenraum und stahlen die dort zurückgelassene Geldbörse mit persönlichen Papieren, einem Bargeldbetrag im unteren zweistelligen Bereich und einer Bankkarte.

Als der Besitzer gegen 19 Uhr zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. In der Zwischenzeit waren die Langfinger weiterhin am Werk und bezahlten mit der zuvor gestohlenen Geldkarte in verschiedenen Geschäften ihre Einkäufe. Dem 19-Jährigen ist bislang ein finanzieller Schaden von insgesamt circa 250 Euro entstanden.