Mit knapper Mehrheit machen Bitterfeld-Wolfens Stadträte den Weg frei für höhere Aufwandsentschädigungen. Was Politiker, Feuerwehr und Wasserwehr bekommen.

Von der neuen Aufwandsentschädigung profitieren auch die Mitglieder des Bitterfeld-Wolfener Stadtrates. Sie tagen im Rathaus in Wolfen.

Wolfen/MZ. - Wer ein Ehrenamt ausübt, wird dafür auch entschädigt. Das ist in Bitterfeld-Wolfen nicht anders als in anderen Kommunen. Zumal eine Entschädigung per gesetzlicher Grundlage wie der Kommunalentschädigungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt nahegelegt wird.